Strage di Piazza Fontana 50 anni dopo, speciale di Sky TG24

12 dicembre 1969: una spaventosa esplosione distrugge la Banca Nazionale dell'Agricoltura, in piazza Fontana, nel centro di Milano, causando 17 morti e 88 feriti (FOTO). A cinquanta anni di distanza, questa strage per il Paese è ancora una ferita aperta e dolorosa, un attentato con una verità storica ma rimasto senza colpevoli. Sky TG24 ricorda questo anniversario con lo speciale “Sky TG24 Inside – L’Italia del 12 dicembre”. Lo speciale, condotto Helga Cossu e con la voce narrante di Roberto Inciocchi, racconta quel terribile giorno che ha dato il via alla stagione degli “anni di piombo” caratterizzati dalla strategia della tensione, ovvero dal tentativo di destabilizzare le istituzioni. In studio ospiti gli scrittori Enrico Deaglio, Maurizio Dianese e Andrea Sceresini, che negli anni hanno studiato e raccontato l’evento. Al digiwall gli approfondimenti di Paolo Volterra sulla stagione delle stragi.

Le indagini

Lo speciale ripercorre anche le indagini proseguite per tutti i decenni successivi, alla ricerca di mandanti ed esecutori materiali. Tra le interviste, quella di Diletta Giuffrida a Guido Salvini (VIDEO), il magistrato che negli anni ’80 ha riaperto le indagini sulla strage che sono finite inevitabilmente per incrociarsi, tra dubbi, misteri e verità taciute, con quelle di altri fatti di sangue che hanno macchiato il nostro Paese.

I testimoni

E ancora, le interviste di chi quel giorno c’era, come Achille Serra (VIDEO), uno dei primi funzionari di Polizia ad entrare nella banca quel giorno, intervistato da Massimiliano Giannantoni, o il superstite Fortunato Zinni (VIDEO), intervistato da Alberto Giuffrè, impiegato della banca, scampato alla morte solo per essere stato chiamato al piano superiore pochi minuti prima dell’esplosione. Ma anche il racconto di chi, per colpa di quella bomba ha perso un affetto, come Carlo Arnoldi, figlio di una delle vittime e oggi presidente dell’Associazione familiari delle vittime della strage di piazza Fontana (VIDEO), intervistato da Ilaria Iacoviello, e le figlie di Giuseppe Pinelli (VIDEO), l’anarchico inizialmente accusato della strage, morto cadendo da una finestra della questura di Milano e aprendo, così, un altro dei misteri della storia italiana, intervistate da Carola di Nisio.