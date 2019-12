Meteo, le previsioni di giovedì 12 dicembre. VIDEO

Ci attendono tre giorni di freddo molto intenso: le temperature scenderanno su tutte le regioni ma saranno quelle del Nord le più penalizzate dal maltempo. Il gelo sarà accompagnato da venti di tramontana che aumenteranno la sensazione di freddo.

Due perturbazioni polari

La prima arriverà al Nord entro giovedì con neve in collina e a tratti anche in pianura. La seconda è attesa venerdì e sarà più incisiva portando fiocchi bianchi a Milano, Torino e Bologna. La neve cadrà a quote collinari anche tra alta Toscana, nord Umbria e alte Marche, mentre sul resto del Centrosud avremo un rapido passaggio di piogge e rovesci.

Allerta gialla in Toscana

La protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per neve su tutte le zone a ridosso dell'Appennino dalle ore 3 alle ore 15 di giovedì 12 dicembre. Il codice giallo riguarda anche il ghiaccio che potrà formarsi dopo le nevicate.

Le previsioni al Nord

Clima più freddo con gelate fino in pianura. Deboli piogge al mattino sul Triveneto, la neve farà la sua comparsa fino n pianura in Emilia. Nuova perturbazione dalla sera sulle regioni occidentali. Temperature massime in calo e comprese tra 2 e 7 gradi.



Le previsioni al Centro

Tempo instabile al mattino con piovaschi sparsi e neve in Appennino fino a bassa quota. Peggiora ulteriormente la sera a partire dalla Toscana. Forti venti di Maestrale sul Tirreno.Temperature in calo con massime comprese tra 6 e 10 gradi.

Le previsioni al Sud

Molto nuvoloso con piogge intermittenti sul versante tirrenico. Rovesci più insistenti, saranno possibili fra bassa Campania, Calabria tirrenica e messinese. Più asciutto sulle altre zone. regioni. Temperature stabili con massime fino a 12-14 gradi.