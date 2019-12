Una violenta grandinata si è abbattuta oggi sul crotonese, in particolare a Cirò dove, in poco meno di due ore, sono caduti 70 mm d'acqua causando notevoli disagi e pericoli. Il sindaco di Cirò Francesco Paletta, ha utilizzato il suo fuoristrada per portare a casa i ragazzi della scuola media bloccati nell'edificio scolastico dall'improvvisa grandinata. Il sindaco è intervenuto quando ha visto le strade del suo paese ricoperte da quasi 20 centimetri di chicchi che poi si sono trasformati in un fiume d'acqua. Paletta ha prima bloccato l'uscita dei ragazzi dalla scuola in attesa che il tempo migliorasse e poi li ha caricati un po’ alla volta sul suo fuoristrada facendo la spola tra la scuola e le loro case.

Forti disagi alla viabilità

La grandinata ha causato problemi di viabilità sulla strada provinciale tra Cirò e la statale 106 dove sette auto sono rimaste bloccate e sono state soccorse da carabinieri e vigili del fuoco.