Meteo, le previsioni di lunedì 9 dicembre

È in arrivo sull’Italia, a inizio settimana, un vortice freddo alimentato da correnti polari. Le correnti fredde attraverseranno tutte le regioni, ma lunedì 9 dicembre il maltempo interesserà in prevalenza il Centro Sud e in particolare le regioni tirreniche. L’arrivo del vortice sarà accompagnato da un calo progressivo delle temperature, di cui lunedì però si vedrà soltanto un accenno con minime e massime ancora abbastanza miti, e un rinforzo dei venti, con i mari anche agitati o in burrasca. Tornerà anche la neve in Appennino a quote medie (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord veloce peggioramento sul Nordest con precipitazioni specie su coste e pianure. Meglio altrove, ma in serata peggiora sulle Alpi. Le temperature saranno stabili, con massime tra 8 e 13. A Milano sereno o poco nuvoloso con minima di 6 gradi e massima di 11. A Torino la colonnina di mercurio scenderà fino a tre gradi e la massima sarà di 12.

Le previsioni al Centro

Al Centro piogge sparse sul versante tirrenico, in veloce scorrimento sull'Adriatico. Maggiori schiarite a seguire. Temperature stabili, massime tra 12 e 16. A Roma le temperature saranno comprese tra una minima di 10 e una massima di 16 gradi. A Firenze possibilità di pioggia in mattinata con minima di 6 e massima di 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud ampie schiarite su basso Adriatico e settori ionici, più nubi sul Tirreno con piogge dal pomeriggio, in intensificazione serale. Temperature invariate, massime tra 13 e 17. A Napoli possibile pioggia nel pomeriggio con la minima che resta mite (13 gradi) e massima di 16. Temperature miti anche a Palermo con nubi sparse alternate a schiarite, minima di 14 e massima di 16 gradi.