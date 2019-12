Allarme intossicazione in un hotel 4 stelle in Val Ridanna. Almeno 30 i casi di dissenteria dopo la cena consumata in albergo. E’ a quel punto che il medico intervenuto sul posto ha fatto scattare il protocollo per intossicazioni diffuse.

Allarme intossicazione in albergo val Ridanna

I casi di sospetta intossicazione sono avvenuti in un noto albergo a 4 stelle, frequentato soprattutto da famiglie. La val Ridanna è una valle laterale della alta valle Isarco, poco lontano dal Brennero, incastonata fra le vette della cresta di confine. Per il momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute dei pazienti che comunque non dovrebbero essere preoccupanti. Restano da chiarire le cause dei malori, potrebbe infatti trattarsi di un'intossicazione alimentare come anche ambientale.

Ambulanze e vigili

A Bolzano, piena di turisti arrivati in città per visitare il tradizionale Mercatino di Natale, hanno suscitato non poco stupore le numerose ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco che con sirene spiegate si sono dirette verso l'autostrada. In Alto Adige con il ponte di Sant'Ambrogio la stagione invernale è decollata a pieno regime, anche grazie alle cospicue nevicate delle scorse settimane.