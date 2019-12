Meteo, le previsioni di venerdì 6 dicembre

Nuvole al Nord, qualche pioggia al Centro, soprattutto sul versante tirrenico, e di nuovo cielo coperto con rovesci al Sud: sono queste le previsioni meteo per la giornata di venerdì 6 dicembre. Le temperature si mantengono stazionarie un po’ ovunque. La Protezione civile ha emanato un’allerta arancione per il Salento, in Puglia.

Le previsioni al Nord

Cieli molto nuvolosi o coperti attendono il Nord Italia nella giornata di venerdì, soprattutto tra Liguria, mantovano, Emilia Romagna e pianure veneto-friulane, sereno altrove. Così come bel tempo è previsto sui settori montuosi. Le temperature restano stabili, con massime comprese tra 7 e 13 gradi. A Milano cielo coperto e temperature massime intorno ai 7 gradi. A Torino giornata di sole ma termometro che segna pochi gradi sopra lo zero.

Le previsioni al Centro

Al Centro sono previsti cieli coperti con deboli piogge o pioviggini, soprattutto verso la costa tirrenica su bassa Toscana, Umbria e Lazio. Tempo invece più asciutto sulla Sardegna. Temperature anche qui in stabilità rispetto ai giorni precedenti, con massime comprese tra 11 e 16 gradi. A Roma e Firenze prevista pioggia, con temperature massime intorno ai 13-15 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud è prevista nuvolosità irregolare con piogge sui settori ionici e verso sera sul basso Tirreno, soprattutto tra Campania, Basilicata e bassa Puglia. Previsto tempo sereno altrove e ampie schiarite sulla Sicilia. Le temperature restano stazionarie, massime comprese tra 12 e 18 gradi. Il bollettino della Protezione civile riporta un’allerta arancione per il Salento, per moderata criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico. A Napoli possibili piogge, mentre a Palermo è previsto cielo a tratti nuvoloso ma il termometro arriverà ai 18 gradi.