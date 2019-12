Meteo, le previsioni di mercoledì 4 dicembre

Un fronte di correnti fredde provenienti dal nord Europa ha provocato la formazione di una depressione nel Mediterraneo che porterà un peggioramento del tempo su alcune regioni italiane nei prossimi giorni. Un campo di alta pressione, invece, proteggerà le regioni centro-settentrionali. Per la giornata di giovedì 4 dicembre, dovrebbe essere interessata dall’arrivo di temporali soprattutto la Sardegna. Anche il Sud potrebbe essere investito da precipitazioni. Generalmente buono il tempo al Nord, nonostante le temperature siano più basse, come in media, rispetto a quelle delle aree centro-meridionali del Paese (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord prevalenza di condizioni meteorologiche stabili e generalmente soleggiate, salvo annuvolamenti sul basso Piemonte e sull'Emilia Romagna ma senza piogge. Gelate sono previste in Val Padana nella prima parte della mattina. Temperature in calo, massime tra 7 e 11, con 9 gradi a Milano, 8 gradi a Torino e giornata prevalentemente soleggiata sia nel capoluogo lombardo che in quello piemontese.

Le previsioni al Centro

Al Centro peggioramento sulla Sardegna con rovesci anche temporaleschi. Meglio sulle regioni peninsulari con tempo asciutto. Temperature in calo, massime tra 10 e 15. Previsti 13 gradi e sole a Firenze, 16 gradi e cielo sereno anche a Roma.

Le previsioni al Sud

Al Sud iniziali condizioni di bel tempo con tendenza a peggioramento e piogge a fine giornata tra Sicilia e Calabria ionica. Temperature in diminuzione, massime in generale tra 13 e 18, ma con una punta di 19 gradi a Palermo. A Napoli invece il picco previsto è di 16 gradi.