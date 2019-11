Venerdì 29 novembre, secondo le previsioni meteo, sarà una giornata nuvolosa in tutta l'Italia. Al Nord nevicherà sulle Alpi mentre banchi di nebbia arriveranno nella Pianura Padana. Qualche pioggia e temporale nelle regioni centrali e lungo il litorale tirrenico. Tempo instabile anche a Sud-Ovest, soleggiato invece nelle restanti aree. Le temperature restano stabili in tutta la Penisola con massime tra gli 11°C e i 20°C (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord scende la nebbia nella notte e durante le prime ore del giorno in Pianura Padana, annuvolamenti e occasionali nevicate sui crinali alpini. Il termometro segna massime tra gli 11°C e i 15°C. Giornata nebbiosa a Milano e nuvolosa nelle ore centrali della giornata, ma nel capoluogo della Lombardia non sono previste piogge. Cielo in prevalenza sereno o poco coperto a Torino, dove non sono previsti rovesci.

Le previsioni al Centro

Tempo variabilie sulle coste tirreniche con qualche piovasco su Umbria e zone interne della Toscana. Più soleggiato nelle altre regioni centrali. Le temperature non subiscono variazioni con massime tra i 13°C e i 18°C. A Roma il cielo sarà in prevalenza sereno con qualche nuvole e debole pioggia nel pomeriggio. In serata torna il sereno. Nuvole e deboli piogge per tutta la giornata a Firenze.

Le previsioni al Sud

Modesta instabilità anche nel Meridione sul basso versante tirrenico con qualche pioggia o breve acquazzone. Il sole spunta nelle restanti aree con temperature stabili e massime tra i 15°C e i 20°C. Mare molto mosso a Napoli dove nel pomeriggio arriva qualche precipitazione seguita a schiarite in serata. Splende il sole a Palermo anche se il mare è mosso a causa di venti moderati.