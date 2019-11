Durante l'allerta meteo rossa in corso nel centro ponente della Liguria è scattata la fase di allarme per rischio esondazione a Genova dei rii Ruscarolo e Fegino in val Polcevera poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi.

Lo comunica il Comune di Genova che ha chiuso la viabilità nella zona della rotatoria tra il ponte Polcevera, via Borzoli e via Ferri in direzione mare. L'allerta meteo rossa è scattata a mezzanotte e sono in corso forti piogge sul centro di Genova.

La perturbazione non colpirà però soltanto la Liguria ma tutto il Nord-Ovest e la Sardegna, per estendersi poi sul resto dell'Italia (LE PREVISIONI).

Toti: evento di particolare importanza e intensità

Il maltempo in arrivo sulla Liguria porterà "un evento di particolare importanza e intensità, 24-36 ore di piogge ininterrotte, con vento forte e fenomeni violenti. Un fenomeno che ci preoccupa e non va preso sottogamba": è l'avvertimento lanciato dal governatore Giovanni Toti riguardo all'allerta rossa per la regione. "Sarà interessato tutto il ponente, fino a Genova, dalle prime ore di sabato", ha spiegato Toti, e "tutto ciò avviene su un territorio decisamente provato dalle precipitazioni: 1400 millimetri di pioggia già caduti a novembre su una media annuale di 1700 millimetri, tenendo conto che i fenomeni si verificano su un suolo molto secco". "Sarà un evento meteorologico che si vede poche volte", ha confermato la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni, "ci attendiamo quantitativi ragguardevoli di pioggia in Liguria, un 'materasso d'acqua' alto 10 centimetri sul centro-ponente della Regione non uniformemente distribuiti".