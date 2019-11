I pm milanesi che si occupano del caso ArcelorMittal-ex Ilva hanno depositato l'atto di intervento nella causa civile fra il gruppo franco indiano e i commissari del polo siderurgico con base a Taranto: un procedimento d'urgenza con cui i commissari della società chiedono di evitare la cessazione delle attività, bloccando la richiesta di recesso del contratto di affitto. "Lo stato di crisi di ArcelorMittal Italia, essendovi pericolo di diminuzione delle garanzie patrimoniali per il risarcimento di eventuali danni, rende ancor più necessaria ed urgente una pronuncia giudiziale che imponga alle affittuarie" dell'ex Ilva "di astenersi dalla fermata degli impianti e di adempiere fedelmente e in buona fede alle obbligazioni assunte", si legge nell'atto. Sentito anche un dirigente, che ha dichiarato che, "nonostante la sospensione del piano di fermata, l'azienda non ha fatto tutto quello che serve per proseguire l'attività in quanto l'approvvigionamento delle materie prime è stato cancellato”. Intanto questa mattina la procura di Taranto ha delegato i carabinieri del Noe di Roma, del Nucleo sulla sicurezza sul lavoro e del Comando provinciale, a compiere un'ispezione nello stabilimento siderurgico di Taranto. Le verifiche riguardano le operazioni di bonifica nello stabilimento, la situazione generale della fabbrica, le attività di manutenzione finora eseguite e la sicurezza sul lavoro. A queste indagini collabora anche l’Ispra (LE TAPPE DEL CASO ILVA - I NUMERI DELLA CRISI - I POSSIBILI SCENARI - L'IPOTESI DELL'INTERVENTO DELLO STATO - COS'È LO SCUDO PENALE).

L’indagine sulle materie prime

L'attenzione dei carabinieri di Roma e Taranto è concentrata su "un attento controllo dell'area a caldo". Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'indagine mira ad accertare se c'è stato depauperamento delle materie prime, se sono state eseguite manutenzioni o se gli impianti rappresentano un pericolo per i lavoratori, poi una verifica complessiva di parchi minerali, nastri trasportatori, cokerie, agglomerato, altiforni e acciaierie in generale.

L'inchiesta dei pm tarantini

L'attività investigativa, in cui si ipotizzano i reati di distruzione di mezzi di produzione e appropriazione indebita, lunedì scorso era sfociata in un'ispezione della Guardia di finanza (con acquisizione e sequestro di documenti, supporti informatici e cellulari) negli uffici dello stabilimento. L'ispezione dei carabinieri, sotto il coordinamento del Comando provinciale, era già stata programmata dal procuratore Carlo Capristo, dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone e dal sostituto procuratore Mariano Buccoliero, che si occupano dell'inchiesta. L'obiettivo, si apprende da fonti giudiziarie, è quello di "fare una fotografia dei luoghi per verificare le condizioni dello stabilimento secondo quello che è emerso dall'esposto dei commissari straordinari”.

Pm Milano: "Massima collaborazione con Taranto"

"C'è massima collaborazione fra la Procura di Milano e quella di Taranto”, ha intanto riferito il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli che, con i pm Stefano Civardi e Mauro Clerici, coordina l'inchiesta con al centro la richiesta di recesso del contratto di affitto dell'ex Ilva da parte di ArcelorMittal, su cui è aperto, sotto profili diversi, un fascicolo anche dalla magistratura tarantina. Insomma nessuno scontro, ma una cooperazione con anche scambio di informazioni.

Dirigente a pm: "Cancellato approvvigionamento, ordine dell’ad"

Il 19 novembre, i pm di Milano hanno sentito un dirigente di ArcelorMittal. "I manager esteri sostenevano che per l'attuale 'marcia' degli impianti (vale a dire la produzione di 6 mln di tonnellate di acciaio), la qualità delle materie prime fosse troppo alta e che occorresse utilizzarne di qualità inferiore per abbattere i costi", ha detto Giuseppe Frustaci. Il passaggio del verbale è riportato nell'atto di costituzione della Procura nel contenzioso civile tra la multinazionale franco-indiana e l'ex Ilva. Il dirigente ha aggiunto che "ogni fermata di un altoforno e il successivo raffreddamento, seppur operato seguendo le migliori pratiche, non è mai senza danni". Danni - ha aggiunto - che "ci sono sempre" e la cui entità "si può verificare solo quando si riparte”. Ha poi specificato che, "nonostante la sospensione del piano di fermata, l'azienda non ha fatto tutto quello che serve per proseguire l'attività in quanto l'approvvigionamento delle materie prime è stato cancellato”. "Il piano prevedeva di lasciare una scorta minima di materie prime solo per un altoforno per un mese”, ha proseguito. E ha aggiunto: l'ad di ArcelorMittal Lucia Morselli "ha dichiarato ufficialmente" in un incontro "ai primi di novembre" con "i dirigenti e i quadri" che erano stati fermati "gli ordini, cessando di vendere ai clienti".

Data ultima modifica 22 novembre 2019 ore 14:56