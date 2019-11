Fiamme su cargo al largo di Livorno, nessun ferito

Incendio nella notte nel porto livornese: erano le 2:30 di notte quando nella sala macchine di un mercantile, l'Eurocargo Trieste, a circa tre miglia dal porto toscano, si è sviluppato un rogo. Presenti 25 persone dell'equipaggio che, secondo quanto si apprende al momento, non risulterebbero ferite o intossicate. Insieme ai Vigili del fuoco sono ancora tutti a bordo della nave. Il cargo commerciale era partito da Livorno all'1.30 diretto a Savona, quando a circa 3 miglia dal porto è divampato l'incendio a bordo, nella sala macchine, impedendo il prosieguo della navigazione.

Fiamme sotto controllo

Il rogo ora è stato spento e nella sala macchine è stato azionato l'impianto di spegnimento automatico a saturazione. L'Eurocargo Trieste, battente bandiera maltese, trasporta 278 veicoli e pallet di accumulatori elettrici. A bordo solo membri dell'equipaggio, nessun passeggero. Giunta a circa 4 miglia fuori dal porto, la nave ha segnalato dapprima una avaria ai motori e successivamente, spiega in una nota la Capitaneria di porto, "un principio di incendio" in sala macchine. Subito si sono attivate le procedure di emergenza a bordo e da terra. L'incendio e' stato contrastato "con i mezzi estinguenti di bordo.

Sospese le attività portuali

Dall'Eurocargo è partito l'allarme alla Capitaneria e la nave è stata raggiunta subito dai mezzi di soccorso, e trainata in porto da 4 rimorchiatori, con l'intervento dei piloti e dei vigili del fuoco e dei mezzi della capitaneria. Al momento sono state sospese tutte le manovre e le partenze delle altre navi del porto di Livorno, mentre l'Eurocargo si trova in avamporto, all'interno delle dighe foranee, e con gli idranti in dotazione dei rimorchiatori e del mezzo dei vigili del fuoco si sta procedendo a raffreddare lo scafo in attesa di poterlo rimorchiare a banchina in sicurezza.