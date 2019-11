Un workout in onore dei vigili eroi di Alessandria

Oggi tutti gli appassionati italiani di Crossfit si cimentano nello stesso identico allenamento, a prescindere dal luogo in cui risiedono e dalla palestra che frequentano. Nel nostro Paese, infatti, è stato messo a punto un workout ideato per rendere omaggio ai tre pompieri morti il cinque novembre scorso nell’incendio di una cascina ad Alessandria. Il circuito viene eseguito nel corso della giornata in tutte le classi (cioè le lezioni) previste nei box (le palestre) affiliati Crossfit. Gli atleti, agonisti e non, se la vedranno con un WOD (il workout of the day) di 36 minuti, nel corso dei quali dovranno completare più round possibili di questo circuito: sei clean and jerk (alzate a slancio con il bilanciere), undici trazioni alla sbarra e diciannove burpees eseguiti saltando da una parte all’altra del bilanciere. I burpees, un esercizio ginnico molto utilizzato nel Crossfit, sono stati inventati negli anni Trenta dal fisiologo americano Royal H. Burpee. Si tratta di un workout particolarmente duro, anche nell’ambito di una disciplina già nota per l’intensità degli allenamenti. Sarà replicato ogni anno il 5 novembre.

Una tradizione americana

Rendere omaggio con un workout a chi si è sacrificato per la collettività è una novità dalle nostre parti, ma ha una lunga tradizione negli Stati Uniti, culla del Crossfit. In America i così detti “hero wod” sono frequenti, e dopo essere stati ideati ed eseguiti vengono replicati più volte. Gli hero wod si distinguono dai workout tradizionali perché sono particolarmente duri. Il più famoso è probabilmente il Murph, un workout faticosissimo dedicato a Michael Murphy, eroico ufficiale SEAL ucciso in Afghanistan nel 2005. La storia di Murphy è diventata anche un film con Mark Wahlberg. In Italia l’hero wod organizzato oggi è stato affiancato da una raccolta fondi in favore delle famiglie dei vigili del fuoco deceduti.

Il crossfit

Il Crossfit – lo “sport del fitness” - è nello stesso tempo un metodo di allenamento e un’attività agonistica. Ideato da Greg Glassman alla fine degli anni Novanta ha ormai preso piede in tutto il mondo. Unisce sollevamento pesi, ginnastica ed esercizi monostrutturali, e prevede l’utilizzo di bilancieri, manubri, kettlebel e altri attrezzi. Definito come un insieme di “movimenti ad alta intensità costantemente variati” si propone di allenare simultaneamente forza, velocità e resistenza muscolare e cardiovascolare. Il Crossfit, però, ha anche l’obiettivo di favorire l’aggregazione e di abituare al sacrificio e alla fatica fisica e mentale. No pain, no gain.