Blocco dei tir sospeso per "lo stato di emergenza del Paese"

Stop al blocco dei tir inizialmente proclamato per i tagli ai sussidi sul gasolio: lo ha deciso oggi Unatras, l’ organizzazione che riunisce le maggiori sigle associative dell’autotrasporto, in seguito al verbale d'intesa con ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. Lo si legge in una nota in cui si evidenzia il "senso di responsabilità" dimostrato dai rappresentanti dei trasportatori anche in considerazione degli eventi di calamità e del conseguente stato di emergenza in atto nel Paese"

Tavolo tecnico la prossima settimana

Resta indispensabile, secondo l'Organizzazione, che "come previsto dall'accordo" la prossima settimana "siano convocati i tavoli tecnici".