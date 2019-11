Meteo, le previsioni di martedì 19 novembre. VIDEO

Le allerte si susseguono per precipitazioni molto intense (piogge in pianura e neve sui rilievi), venti forti e piena dei fiumi oltre il livello di guardia. Martedì è atteso un nuovo fronte perturbato, l’ennesimo di questo piovosissimo mese di novembre. E’ stata diramata un’allerta arancione per la Liguria dove il maltempo sarà particolarmente intenso nel genovese e nell’entroterra. Probabili ripercussioni alla circolazione anche sull’autostrada A6 per neve. Colpito da violenti fenomeni anche il Piemonte con tanta neve in montagna.

Le previsioni al Nord

Piogge in aumento dal pomeriggio sulla Liguria fino a diventare molto intensa in serata, soprattutto tra Genova e Savona. Dal pomeriggio piogge in intensificazione sul basso Piemonte, forti su Cuneo, Asti, Alessandria. Nevicate dapprima su quota 500-800 metri, in discesa nella notte fino a 200 metri. Venti in rinforzo sulla Liguria con raffiche di oltre 100 km orari su Imperiese e Savonese. Situazione migliore sulle regioni orientali. Massimi stabili e comprese tra 9 e 14 gradi.

Le previsioni al Centro

Molto nuvoloso in Sardegna e sulle regioni tirreniche con piogge in aumento e temporali alla sera. Limite neve in Toscana sui 1400 metri. Qualche pioggia in arrivo anche su Umbria e Marche ma in un contesto più stabile. Massime tra12 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Schiarite per buona parte del giorno con nubi in aumento sulle regioni tirreniche. Piogge in arrivo su Campania e Sicilia. Temperature molto miti con massime comprese tra 17 e 20 gradi.