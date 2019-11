Venezia tira un sospiro di sollievo e tenta di ripartire dopo il terzo picco di acqua alta in una settimana registrato ieri . Oggi sono riaperte le scuole, i musei, i vaporetti saranno in funzione e il picco delle 13.20 è stato inferiore al previsto. Per le autorità e le persone e le attività colpite comincia la conta dei danni. Nel frattempo la Giunta regionale toscana, su proposta del presidente della Regione Enrico Rossi, ha dichiarato lo stato di emergenza in Toscana per il maltempo. Tutta l'Italia è flagellata da piogge e temporali e si teme per il livello dei fiumi in Toscana ed Emilia Romagna.( FOTO ) Martedì è in arrivo una nuova perturbazione che colpirà duramente la Liguria e il Piemonte. In molti Comuni le scuole rimarranno chiuse