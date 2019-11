Roma, Lamorgese presenta il suo piano antidroga

"Le piazze di spaccio agiscono con metodi mafiosi". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Roma. Il ministro prima aveva illustrato il suo piano per la Capitale: duecentocinquanta agenti delle forze dell'ordine in campo ogni giorno per combattere lo spaccio. Una task force in 28 zone 'calde' per contrastare il fenomeno in aumento in città.

Il piano del ministro dell’Interno: 250 agenti in 28 zone

"Abbiamo individuato 20 piazze di spaccio e 8 aree in centro di Roma dove si associa la movida" ha detto "In queste zone ci sarà una task force e vedrà all'opera 250 operatori al giorno dedicati al fenomeno dello spaccio". Il piano entrera' nel vivo gia' lunedi' e si partira' proprio dal quadrante est della citta'. "Noi diamo una risposta concreta, significativa e immediata", ha sottolineato il ministro annunciando, inoltre, l'arrivo "nel corso del 2020" di "550 agenti delle forze dell'ordine a Roma".

Calano reati nella Capitale, eccetto quelli legati a spaccio

Dalla riunione del Comitato emerge un calo dei reati nella Capitale (-6,2%) ma anche l'aumento dei reati legati allo spaccio in alcuni quartieri. "Gli ultimi episodi hanno segnalato un preoccupante aumento in alcuni Municipi dei reati di spaccio, come il II. A Tor Bella Monaca invece il dato e' +63%", ha aggiunto il ministro sottolineando poi che "le piazze di spaccio agiscono con metodi mafiosi". Per Lamorgese, bisogna tenere conto della percezione della sicurezza: "il cittadino deve sentirsi sicuro e noi dobbiamo garantire questa sicurezza".