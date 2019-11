"Al tavolo sul Mose ( COS'E' E PERCHE' NON FUNZIONA ) non siamo mai stati invitati, in questo momento non conosco lo stato di avanzamento dei lavori, ho appreso dei ritardi e dei problemi recenti dai giornali. Questo non è possibile". Lo afferma in un'intervista il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che sottolinea la mancanza di un piano 'B' oltre al Mose. "In questo momento - osserva - è l'unica soluzione per Venezia. Sono stati spesi troppi soldi, sono trascorsi troppi anni e dobbiamo farlo partire al più presto".