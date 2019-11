Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, mercoledì 13 novembre, per allerta meteo nei comuni vesuviani di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Massa di Somma, Somma Vesuviana, Volla, Pollena Trocchia e Sant'Anastasia. La decisione è stata presa in serata dai primi cittadini dei rispettivi comuni sulla base di quanto diramato dal bollettino della Regione Campania e dalle previsioni dell'Aeronautica Militare che segnalano nella giornata di domani forti venti che potrebbero arrivare fino ai 72 km/h. "La chiusura delle scuole è una decisione importante che ovviamente crea difficoltà a molti concittadini, oltre a determinare la diminuzione di spazi dedicati alla cultura per i giovani", si legge in una nota. "Pertanto viene presa in considerazione solo quando realmente le previsioni si presentano pericolose. Il forte vento nelle nostre zone assurge a reale problema, tanto che in questo caso, abbiamo ritenuto la base necessaria per decretare la chiusura delle scuole"