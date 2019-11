Il maltempo colpisce il Sud Italia, dove una nuova perturbazione in arrivo dall'Africa porta piogge, venti forti e mareggiate. È allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata. Oggi le scuole rimarranno chiuse a Crotone, Catanzaro e altri Comuni calabri e siciliani (LE PREVISIONI).

Scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Sicilia

A Catanzaro, in particolare, il sindaco Sergio Abramo ha disposto che tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città siano chiusi, per precauzione. Inoltre, pre via dell'allerta meteo che, dal pomeriggio, prevede forti precipitazioni e venti intensi in città, viene raccomandata la massima prudenza, e si consiglia di effettuare spostamenti solo se strettamente necessario. Le scuole rimarranno chiuse anche in diversi Comuni siciliani, come nel caso di Pozzallo. "Probabilmente la situazione critica inizierà nel pomeriggio, ma non possiamo rischiare", ha detto il primo cittadino Roberto Ammatuna. Istituti chiusi anche ad Agrigento e in alcuni Comuni della provincia di Trapani.

Allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata

Il maltempo, sia oggi che nella giornata di martedì, interesserà il Sud con temporali e precipitazioni, manifestandosi con maggiore intensità sui settori ionici. Attesi anche forti venti di scirocco, con raffiche di burrasca forte o di tempesta e violenti mareggiate. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte o tempesta, su Sicilia e Calabria, in estensione dalla serata, alla Basilicata. È stata inoltre valutata l’allerta arancione per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali su gran parte della Basilicata e della Calabria e su tutto il territorio della Sicilia. Valutata inoltre l’allerta gialla sui bacini costieri della Toscana, su parte dell’Abruzzo, su tutta la Puglia e sui restanti settori di Basilicata e Calabria.