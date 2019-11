Fred Bongusto, l'ultimo saluto al cantante. VIDEO

Applausi e tanta commozione lunedì pomeriggio a Roma, per l'ultimo saluto a Fred Bongusto, il cantante morto nella notte tra il 7 e l'8 novembe scorso all'età di 84 anni (LE FOTO - L'OMAGGIO DI RAVA E REA).

Il funerale nella Chiesa degli artisti

Il funerale si è svolto lunedì pomeriggio nel cuore della città, piazza del Popolo, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti. All momento dell'uscita del feretro, oltre ai tanti amici e colleghi in lacrime, in molti hanno applaudito e qualcuno ha gridato: "Non ti dimenticheremo".