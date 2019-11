È polemica a Predappio per la decisione del Comune di non contribuire economicamente alla partecipazione di alcuni ragazzi delle scuole superiori al progetto “Promemoria Auschwitz - treno della Memoria”. Lo farà invece l'associazione GenerAzioni in Comune, che coprirà i 370 euro necessari per il viaggio e che ha reso nota la presa di posizione dell’amministrazione. "Non siamo contrari al Treno della Memoria - replica il sindaco Roberto Canali - ma "questi treni vanno solo da una parte e noi non intendiamo collaborare con chi si dimentica di tutto il resto".

GenerAzioni in Comune: speriamo l’amministrazione ci ripensi

“È preoccupante che l'Amministrazione comunale di Predappio, città che più delle altre dovrebbe sentire forte il dovere di impegnarsi per tenere viva la memoria, non abbia ritenuto importante dare questo segnale: ci auguriamo che possa ripensarci, altrimenti sarebbe un atto molto grave. GenerAzioni in Comune non si tira indietro”, scrive l’organizzazione su Facebook. Al progetto patrocinato da Senato e Camera, spiega Il Resto del Carlino, quest’anno hanno aderito due studenti: una quota l’ha pagata l’Anpi Forlì-Cesena, l’altra è quella che avrebbe dovuto coprire il Comune, ma che invece sarà fornita da GenerAzioni in Comune.

Il sindaco: “Quando i treni faranno sosta anche ai gulag ci ripenseremo”

Ma all'ipotesi di un ripensamento il sindaco Canali, eletto a maggio nel paese natale di Benito Mussolini con una lista di centrodestra che ha strappato alla sinistra un suo storico feudo, replica: "Assolutamente no. Quando questi treni faranno sosta anche di fronte ai gulag - aggiunge - ci ripenseremo, perché vorrà dire che la correttezza della memoria è a 360 gradi".