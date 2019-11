Meteo, le previsioni di venerdì 8 novembre

Ancora maltempo sull’Italia. Nella giornata di venerdì 8 novembre, al Nord attesi piogge e temporali, anche forti e persistenti per tutta la giornata. Neve sulle Alpi dai 1200-1400m. Piogge anche sul Centro Italia, mentre al Sud previsto qualche piovasco in Campania e Sicilia occidentale. Soleggiato sulle altre zone (IL METEO).

Il meteo al Nord

Al Nord spiccato maltempo con piogge e temporali. Attese intense nevicate sulle Alpi e temperature in diminuzione, massime tra 10 e 15 gradi. In Liguria l’allerta gialla sul Ponente, l’8 novembre, è prevista fino alle 8 del mattino, mentre sul Centro-Levante sarà arancione fino alle 8 e poi gialla fino alle 15. Inoltre, sui bacini grandi del Levante Ligure e sull'entroterra del Levante prevista un’allerta gialla fino alle 15 (TROMBA D'ARIA A GENOVA - L'ONDATA DI MALTEMPO DI ALCUNI GIORNI FA). Mentre in Emilia-Romagna Arpae e Protezione civile hanno attivato l'allerta arancione per i bacini emiliani occidentali, gialla per altre zone della Regione. A Milano previsti pioggia e 11 gradi. Anche a Torino pioverà e le temperature saranno intorno ai 9 gradi.

Il meteo al Centro

Al Centro maltempo sulle Tirreniche con piogge e temporali anche forti. Meglio altrove con meno nubi e fenomeni più sporadici. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. A Firenze nuvole e pioggia con 14 gradi, mentre a Roma previsti sole e nuvole con temperature intorno ai 16 gradi.

Il meteo al Sud

Al Sud qualche piovasco atteso in Campania e in arrivo sulla Sicilia occidentale. Ampi spazi soleggiati, invece, sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 16 e 21 gradi. A Napoli, nuvoloso con qualche possibilità di pioggia e temperature intorno ai 20 gradi. Mentre a Palermo solo con qualche nuvola e 22 gradi.