Tanta paura per gli inquilini di un gruppo di casa di via Morimondo, in zona Navigli. Nel pomeriggio delle fiamme, visibili a diverse decine di metri di distanza, hanno avvolto il tetto di un gruppo di case, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I condomini sono usciti in modo ordinato dalle proprie case mentre i pompieri, aiutati dalla pioggia, hanno provveduto a spegnere l'incendio.