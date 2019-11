Giorgio Tirabassi dimesso dall'ospedale di Avezzano

Giorgio Tirabassi ha voluto ringraziare tutta l'equipe medica del reparto di cardiologia-Utic-emodinamica dell'ospedale di Avezzano prima di lasciare la stanza in cui è stato ricoverato per qualche giorno. L'attore era stato colto da malore venerdì scorso durante la presentazione di un libro ed era stato operato d'urgenza.

Il messaggio rassicurante per i fan

Il giorno dopo il grande spavento, Tirabassi si era affidato a Facebook per tranquillizzare i suoi fan. "Sto bene e sono in buone mani", aveva scritto l'attore sulla sua pagina ufficiale, ricevendo migliaia di "like" e messaggi di affetto da tutta Italia. Le sue condizioni, dopo l'intervento di angioplastica, erano apparse gravi ma non tali da far temere per la sua vita. Per questo i medici hanno preferito che rimanesse in ospedale ancora qualche giorno, prima di essere dimesso.