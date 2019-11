Un assalto con un coltello contro due passeggeri che viaggiavano su un Frecciarossa di Trenitalia. Il convoglio era partito da Torino ed era diretto a Roma. Tra i feriti c'è una donna che è stata portata via in ambulanza intubata e sarebbe in gravi condizioni. L'altro ferito risulta essere un uomo, entrambi di nazionalità italiana. L'aggressore, anche lui italiano, è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori che hanno fornito la loro testimonianza agli inquirenti. Il ferimento è avvenuto poco dopo le 10.30, tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna.



Passeggeri trasferiti

Il convoglio è ancora fermo nella stazione bolognese per i rilievi della Polizia Scientifica. Si tratta del Frecciarossa AV 9309. Sono in corso gli interventi del personale sanitario e degli agenti della Polfer. I passeggeri a bordo sono stati trasferiti su altri convogli e il Frecciarossa, una volta concluse le operazioni, è stato portato in deposito.