Continua l'ondata di maltempo sull'Italia: per la giornata di mercoledì 6 novembre è prevista pioggia su tutto il Paese, salvo qualche eccezione. Sulle Alpi arriva la neve sopra i 1400 metri di quota e in tutte le Regioni calano le temperature, con massime che si manterranno tra i 14 e i 22 gradi (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Pioggia sull’area settentrionale. Cieli nuvolosi dal mattino, con possibili precipitazioni su tutte le regioni a eccezione dell’Emilia Romagna e del Piemonte. Piogge e acquazzoni proseguiranno nel pomeriggio, con condizioni più asciutte in Piemonte e Valle d'Aosta. Precipitazioni sparse anche in serata soprattutto sulle zone orientali. Neve sulle Alpi sopra i 1400 metri di quota. Temperature in diminuzione con massime comprese tra i 14 e i 17 gradi. Venti moderati dai quadranti Sud Occidentali e mari da mossi a molto mossi. Pioggia e 13 gradi a Milano, 9 gradi e parzialmente nuvoloso a Torino.

Le previsioni al Centro

Tempo instabile anche al Centro. Dal mattino piogge sparse su Lazio, Umbria e Toscana, asciutto altrove. Nel pomeriggio ancora possibili precipitazioni, con maggiore intensità sul versante tirrenico. In serata ancora piogge sparse su tutta l’area con condizioni migliori tra Marche e Abruzzo. Temperature in calo con massime comprese tra i 14 e i 19 gradi. Venti moderati o forti da Ovest e mari generalmente molto mossi. Rovesci e 17 gradi a Roma, pioggia e 14 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Precipitazioni anche sulle Regioni meridionali. Al mattino sono previste piogge sparse, anche intense. La perturbazione proseguirà nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sull’intera area. Anche in serata sono previste precipitazioni, in qualche caso a carattere temporalesco. Temperature in diminuzione con massime comprese tra i 17 e i 22 gradi. Venti moderati da Sud Ovest e mari molto mossi. Previsti rovesci e una temperatura di 19 gradi sia a Napoli che a Palermo.