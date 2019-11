Benzinai, confermato lo sciopero del 6 e 7 novembre

Distributori chiusi il 6 e 7 novembre su tutto il territorio nazionale. E’ quanto viene confermato dalla Organizzazione dei gestori nell’”assenza di confronto da parte del Governo e del Mise”. Lo sciopero avrà inizio alle ore 06.00 del giorno 6 e terminerà alle ore 06.00 del giorno 8 novembre.

I motivi dello sciopero

Le organizzazioni chiamano tutti i gestori ad una partecipazione compatta alla chiusura. Si chiede di “invertire una tendenza che ha come obiettivo la scomparsa della categoria: dalla fatturazione elettronica, all'introduzione degli ISA, che risultano fortemente penalizzanti per i gestori carburanti, ai registratori di cassa telematici per fatturati di 2 mila euro l'anno: tutti adempimenti inutili fatti per scaricare sull'ultimo anello della filiera, il più debole, oneri e costi e anche provvedimenti penali per errori formali”