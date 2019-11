Maltempo in Trentino, in 5 salvati in una grotta allagata

Il Buco del diavolo: così chi chiama la grotta che, in Trentino, stava per costare la vita a un gruppo di 5 escursionisti. Le cinque persone sono entrate nella grotta, detta "Bus del Diaol", che si trova in località Patone, in zona Moletta di Arco, provincia di Trento, ieri in serata. La caverna è abbastanza pianeggiante, il dislivello è limitato, ed è lunga circa 800 metri. A causa del forte maltempo, e delle piogge pesanti, la grotta si è presto allagata, creando un vero e proprio sifone, e intrappolando il gruppo di escursionisti.

L'operazione di soccorso nel cuore della notte

L'allerta è scattata nella serata di ieri, domenica 3 novembre: vigili del fuoco, il Soccorso alpino e il nucleo Saf-speleo alpino fluviale dei permanenti di Trento sono entrati in azione per salvare le cinque persone rimaste bloccate. La macchina dei soccorsi ha isolato e messo in sicurezza l'area, quindi nel cuore della notte ha avviato l'operazione di recupero che si è conclusa alle prime luci della mattinata. Un'operazione resa complicata dall'oscurità, unita al maltempo e alle basse temperature. Il nucleo Saf ha raggiunto i cinque escursionisti nel "Bus del Diaol" e, appena il livello dell'acqua si è abbassato leggermente, si è proceduto al salvataggio. Sono tutti infreddoliti, ma complessivamente in buone condizioni.