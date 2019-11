Un fulmine ha danneggiato il campanile della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Firenze durante il forte temporale di domenica 3 novembre. L’edificio religioso si trova nel quartiere di Novoli, in via Morosi e non ci sono feriti. (IL MALTEMPO IN ITALIA - NUBIFRAGIO A ROMA - LE FOTO DEI DANNI - LE PREVISIONI)

Foto: Vigili del Fuoco Firenze

Nessun ferito, chiusi tre ingressi su quattro

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che sono saliti con l'autoscala per verificare e mettere in sicurezza le parti pericolanti. Inoltre, finché non sarà fatta la riparazione, sono stati chiusi tre ingressi su quattro alla chiesa e un passo carrabile. L'area interdetta è stata transennata ed è vietato il passaggio delle persone per motivi di sicurezza.