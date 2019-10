Il ponte dell’1 novembre sarà caratterizzato dal maltempo su gran parte dell’Italia. E’ in arrivo infatti una serie di perturbazioni dall’Atlantico che porteranno instabilità su quasi tutto il nostro Paese, Isole comprese Le aree tirreniche saranno quelle maggiormente esposte a precipitazioni e cattive condizioni meteo (LE PREVISIONI).

Le previsioni di venerdì 1 novembre

La prima perturbazione atlantica attraverserà le regioni del Nord-Ovest già a partire dalla serata di giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre scenderà verso Sud, interessando soprattutto il versante tirrenico e parte di quello ionico. Il tempo sarà variabile al Nord, dove il sole dovrebbe comunque riuscire ad affacciarsi fra le nuvole, soprattutto in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si andrà però verso un peggioramento verso sera, soprattutto al Nord-Ovest per l’avvicinamento di un altro fronte. Piogge sono invece previste al Centro, su Lazio e Marche. Al Sud, precipitazioni anche in Campania, Calabria e Puglia. La Sicilia sarà la regione più esposta alla perturbazione, con alcune zone soggette a temporali. Piogge previste anche in Sardegna. Temperature sostanzialmente stabili con un lieve calo delle massime al Sud.

Le previsioni di sabato 2 novembre

La perturbazione giunta nella serata dell’1 novembre al Nord-Ovest provocherà nella giornata del 2 novembre un ulteriore peggioramento su tutto il fronte settentrionale, ma anche in Sardegna. Previsti rovesci intensi in Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia. Sarà un sabato di piogge anche sul versante tirrenico del Centro con un ulteriore peggioramento su Sardegna e Toscana. Tempo variabile ma generalmente asciutto sulla costa adriatica. Precipitazioni sparse sono previste entro fine giornata anche in Campania e in forma più isolata su Sicilia e Calabria. Le temperature, stazionarie al Nord e in Toscana, dovrebbero fare registrare un lieve rialzo al Centro-Sud.

Le previsioni di domenica 3 novembre

Domenica 3 novembre l’ondata di maltempo dovrebbe raggiungere il suo picco con piogge e termporali anche forti al Nord, che dovrebbero attenuarsi da Ovest a partire dalla sera. Continuano i rovesci sulla Sardegna e sulle aree tirreniche. Anche il versante adriatico, nell’ultima giornata del ponte di Ognissanti, potrebbe essere coinvolta da locali temporali. Al Sud, sono previsti piogge e temporali in Campania, mentre nelle altre regioni le precipitazioni dovrebbero essere più sporadiche. Le temperature saranno in lieve diminuzione un po’ in tutta Italia.