Meteo, le previsioni di giovedì 31 ottobre

È ormai terminata la lunga parentesi di meteo quasi estivo su gran parte dell’Italia. Il freddo sta per arrivare, anticipato dalla pioggia che già domani, giovedì 31 ottobre, interesserà soprattutto il Centro. La Protezione civile ha emesso l’allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. L’autunno, quindi, sta per entrare nel vivo (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord sono previste molte nubi, con fenomeni deboli al Nord-ovest (in particolare su Lombardia ed Emilia Romagna. A Milano cielo coperto e umidità oltre il 70%, possibili piovaschi in serata a Bologna. Ampie schiarite in arrivo dal pomeriggio su Triveneto e Friuli. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 16 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro il meteo peggiora in Sardegna con piogge e rovesci, instabilità in aumento altrove con fenomeni sparsi. In Toscana la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso il codice giallo per temporali forti, valido dalla mezzanotte fino alle 18 del 31 ottobre, per le zone lungo la costa, ad esclusione di Versilia e Lunigiana, e nelle zone dell’immediato entroterra e dell’Arcipelago. Temperature stazionarie, con massime tra 14 e 19 gradi. A Roma cielo coperto e possibilità di pioggia, a Firenze attesi acquazzoni e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud tempo in generale variabile con qualche pioggia su Adriatico e basso Tirreno. Fenomeni più frequenti a partire dalla notte. Cielo parzialmente nuvoloso, ma senza pioggia, a Napoli, a differenza di Palermo dove il tempo soleggiato potrebbe essere intervallato da lievi precipitazioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 16 e 20 gradi.