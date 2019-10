Incidente stradale nel Pescarese: muore bimbo a Rosciano

Un bimbo di 3 anni è morto in un incidente stradale in Abruzzo. Nell’incidente è rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava con la madre, 32 anni, la sorellina di 6 anni e uno zio 31enne. L'incidente à avvenuto nel pomeriggio a Rosciano (Pescara). Stando alle prime informazioni dei soccorritori, la vettura, una Renault condotta dalla mamma del piccolo, si sarebbe ribaltata finendo quindi fuori strada. Ferite lievi per la sorellina.

La dinamica dell'incidente

Illeso lo zio; sotto shock la madre. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, intervenuti con ambulanza ed elicottero, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. I quattro sono residenti a Turrivalignani, provincia di Pescara. Mamma e figlia sono state portate in ospedale a Pescara. La tragedia è avvenuta in via della Bonifica. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara).