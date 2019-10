Giovanni Falcone e Paolo Borsellino appesi a una croce. L’immagine dei due giudici, uccisi dalla mafia, è spuntata su due manifesti che sono stati attaccati su un muro di Palermo. “Una foto che sciocca. Che lancia un messaggio forte. #Falcone e #Borsellino crocifissi, martiri”, è il commento sulla pagina Facebook “Palermo allo Specchio”, che ha denunciato sui social la comparsa della foto.

“San Giovanni Martire e San Paolo Martire”

I due manifesti dei giudici crocifissi, messi uno accanto all’altro, sono stati attaccati su un muro in Salita Santa Caterina, vicino a piazza Pretoria (sede del consiglio comunale). Non si sa chi sia l’autore delle immagini né chi abbia attaccato i manifesti. Sui fogli - in rosso, in basso a destra - si legge la firma “Al Fayeth”. In alto, sopra le due croci, c’è scritto “San Giovanni Martire” su quella di Falcone (CHI ERA) e “San Paolo Martire” su quella di Borsellino (CHI ERA).