Auto contromano a Napoli, almeno tre feriti. Fermato il conducente

Una Fiat Croma grigia imbocca contromano piazza San Vitale e poi viale Augusto, a Napoli. Danneggia alcune auto in sosta. Percorre la corsia dedicata alle biciclette e travolge una donna e alcuni clienti di un bar. Al volante un 42enne di Civitavecchia, militare in congedo. Alcuni automobilisti tentano di fermarlo ma la sua corsa finisce grazie all’intervento dei carabinieri in via Cavalleggeri d'Aosta.

Una folle corsa contromano tra le vie di Fuorigrotta

È successo a Fuorigrotta, dove un uomo (in stato confusionale) è stato fermato dai carabinieri dopo una folle corsa contromano tra le vie del quartiere. Il bilancio provvisorio è di una donna ferita - fuori pericolo, accompagnata all'ospedale San Paolo - e di altre persone che hanno riportato lievi contusioni. Anche l’uomo, in stato di agitazione, è stato portato in ospedale per accertamenti. Danneggiate diverse auto e i paletti in piazza San Vitale. Sul posto sono giunte due ambulanze e gli uomini del reparto infortunistica della polizia locale.