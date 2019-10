A Firenze un uomo picchia la moglie e viene arrestato grazie alla denuncia del figlio di dieci anni. Le botte sono scattate durante una lite per motivi economici. Il bambino, insieme alla sorellina, ha visto tutto, così ha chiamato la polizia raccontando quello che stava accadendo. Il padre, 63 anni, è finito in manette con le accuse di maltrattamenti aggravati in famiglia e minacce a pubblico ufficiale. La moglie ha riportato lesioni e lividi in varie parti del corpo, giudicati guaribili in dieci giorni.

La ricostruzione fatta dalla polizia

Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti, al loro arrivo il bimbo, in evidente stato di choc, è uscito nelle scale condominiali. Il sessantenne, quando ha visto i poliziotti, si sarebbe messo sulla porta di casa, cercando di non farli entrare, dicendo che non era successo niente, poi avrebbe iniziato a minacciarli.

La forza di un bambino

Anche la sera prima la moglie era stata picchiata dal marito, aveva riportato lesioni, ma aveva deciso di non denunciarlo ai carabinieri che erano intervenuti perché chiamati da alcuni vicini. Questa volta però la forza che è mancata alla mamma, l’ha avuta il figlio, un bambino, perché a 10 anni sei e vorresti essere solo un bambino.