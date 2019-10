Le previsioni meteo del weekend da sabato 26 a domenica 27 ottobre

Quello del 26 e del 27 ottobre sarà un weekend prevalentemente soleggiato nella maggior parte delle regioni del Nord e del Centro. Piogge in arrivo sulla Sicilia e sulla Sardegna. Temperature generalmente stabili o in rialzo, con massime comprese tra i 20 e i 25 gradi. Venti sempre deboli e mari in condizioni variabili. (LE PREVISIONI)

Le previsioni di sabato 26 ottobre

Le previsioni al Nord

Generalmente sereno al Nord. Al mattino sole prevalente su tutte le regioni, salvo un po’ di foschia sulla Pianura Padana. Nel pomeriggio ancora tempo stabile e generalmente soleggiato su tutta l’area settentrionale, qualche nube solo sull’Emilia Romagna. Tempo asciutto anche in serata, con cieli prevalentemente sereni. Temperature in rialzo con massime comprese tra i 20 e i 24 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali e orientali e mari poco mossi o localmente mossi. A Milano e a Torino sarà soleggiato con temperature di 22 e 17 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo stabile al Centro. Al mattino qualche nube solo sugli Appennini e tra Marche e Abruzzo ma senza precipitazioni. Piogge e temporali con raffiche di vento invece sulla Sardegna, dove la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 18 di venerdì e sino alle 24 di sabato. Nel pomeriggio ancora condizioni di generale stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. In serata ancora tempo asciutto su tutti i settori. Temperature stabili con massime comprese tra i 20 e i 24 gradi. Venti deboli o moderati da Est e generalmente poco mossi o mossi. Sole a Roma e a Firenze con temperature di 25 e 26 gradi.

Le previsioni al Sud

Qualche pioggia al Sud. Al mattino locali piogge e acquazzoni sulla Sicilia, tempo asciutto sulle altre regioni ma con nubi sparse. Nel pomeriggio ancora precipitazioni in Sicilia e tempo più stabile altrove. In serata le piogge andranno diminuendo con ampi spazi di sereno soprattutto sui settori peninsulari. Temperature stabili con massime comprese tra i 21 e i 25 gradi. Venti deboli o moderati da Sud e da Est e mari da mossi a molto mossi. Per lo più soleggiato e 26 gradi a Napoli, 23 gradi e parzialmente nuvoloso a Palermo.

Le previsioni di domenica 27 ottobre

Le previsioni al Nord

Tempo stabile al Nord. Dal mattino sarà generalmente soleggiato salvo qualche innocuo addensamento sulla pianura Padana. Nel pomeriggio ancora sole prevalente su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 20 e i 24 gradi. Venti deboli da Nord verso Ovest e mari generalmente poco mossi. Qualche nube a Milano e a Torino con temperature di 21 e 17 gradi.

Le previsioni al Centro

Prevalentemente soleggiato al Centro. Al mattino sole prevalente tranne qualche addensamento sulle coste di Marche e Abruzzo e alcune piogge sulla Sardegna. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile eccetto ancora qualche nube su Abruzzo e Marche. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con ampie schiarite e qualche nube solo sul versante adriatico. Temperature stabili con massime comprese tra i 20 e i 24 gradi. Venti deboli da Nord Ovest e mari da poco mossi a calmi. Sole a Roma e a Firenze con temperature di 25 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile al Sud. Al mattino locali precipitazioni sulla Sicilia, ma tempo asciutto altrove. Nel pomeriggio condizioni stabili sui settori Peninsulari e possibili piogge residue sulla Sicilia. In serata il tempo sarà asciutto su tutte le regioni, con qualche nube sparsa. Temperature stabili con massime comprese tra i 21 e i 25 gradi. Venti deboli o moderati dai quadranti Orientali e mari mossi o localmente molto mossi. Sole e 25 gradi a Napoli, qualche nube e 23 gradi a Palermo.

Data ultima modifica 25 ottobre 2019 ore 16:42