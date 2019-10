Era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Vaio di Fidenza, nel parmense. Ma è arrivato già morto nel reparto di rianimazione. Non ce l’ha fatta il bimbo di tre anni soccorso stamattina da 118 e Vigili del fuoco in seguito a un brutto incidente stradale.

Accertamenti su cause e dinamica dell'incidente

Alla guida dell’auto la madre trentenne. Secondo le prime informazioni il bimbo si trovava nel seggiolino sul sedile posteriore del veicolo. La macchina ha sbandato ribaltandosi in un canale di Castione Marchesi, frazione del comune di Fidenza. Le cause e la dinamica dell'incidente stradale sono in corso di accertamento. L’automobile stava percorrendo una rampa di accesso a un cavalcavia, nei pressi di un viadotto quando si è ribaltata. Per il bimbo non c’è stato nulla da fare. La madre, che ha riportato ferite lievi, è sotto choc.