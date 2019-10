Passa da arancione a rossa l'allerta meteo sulle zone centrali della Liguria. L'allerta rossa scatta da questa sera alle 20 ed è valida fino alle 15 di domani. Nel Savonese e nel Genovese "le scuole resteranno chiuse", ha detto l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Ieri quindici persone erano state allontanate dalle loro abitazioni a causa dell’esondazione di un ruscello nell'entroterra Imperiese. Confermata al momento, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la partita Sampdoria-Roma, prevista alle ore 15 a Genova. La gara era stata a rischio nei giorni scorsi.

Piogge intense nel Savonese

La situazione più delicata è quella della parte centrale del territorio regionale, completamente satura e sottoposta a pesante stress idrogeologico. Le precipitazioni più significative, dalle 22 di sabato sera alle 10 di domenica sono state registrate nel Savonese, in particolare sull'Albenganese e sulla Val Bormida con 147 millimetri di pioggia caduti a monte Settepani, nel Comune di Osiglia e 138 a Colle del Melogno , nel Comune di Maiolo. In tutte le altre zone della regione le piogge sono state assenti o non significative, secondo le stime di Arpal.

Corsi d'acqua in leggera discesa

I corsi d'acqua tra Savona e Genova sono in leggera discesa: il torrente Leira, a Voltri, nel ponente di Genova dove la perturbazione di inizio settimana aveva provocato allagamenti e smottamenti, è segnalato in discesa di 14 centimetri. Il mare e molto mosso e il vento di scirocco ha raggiunto gli 80 chilometri orari a monte Pennello, nel ponente di Genova. Le previsioni meteo annunciano un peggioramento dal tardo pomeriggio.

Quindici sfollati nell’Imperiese

L'allerta è gialla nell'Imperiese e nello Spezzino. Proprio in provincia di Imperia, ieri 15 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa del maltempo nel comune di Pigna, in val Nervia. La protezione civile e il sindaco hanno deciso di allontanare da casa le persone che hanno trovato ospitalità in parte da familiari e conoscenti e in parte in un agriturismo. Il ruscello che passa accanto all'abitato, ingrossato per le piogge intense, sta trascinando massi di grandi dimensioni che minacciano l'integrità delle case. Il provvedimento è stato preso in via precauzionale. La situazione è in continua evoluzione e monitorata dalla Protezione Civile.

