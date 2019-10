Arezzo, scossa di terremoto di magnitudo 2.6

Barcellona, "marcia della libertà" contro la sentenza della Corte Suprema. FOTO

A piedi, in autostrada, cittadini da tutta la Catalogna si sono messi in cammino verso Barcellona per dire "no" alla decisione della massima corte del Paese. I leader indipendentisti hanno subito condanne dai 9 ai 13 anni di carcere per sedizione e malversazione