Hanno filmato un topo nelle cucine della scuola ma ne pagheranno le conseguenze. Gli studenti dell’Istituto alberghiero Martini di Montecatini Terme, vicino a Pistoia, rischiano la sospensione per aver usato lo smartphone per catturare le immagini dell’intruso. Il video è stato poi fatto circolare sui social network.

La vicenda

A raccontare la storia è il quotidiano Il Tirreno che riporta anche le parole del preside dell’istituto Martini, Riccardo Monti: "Quei ragazzi hanno violato il regolamento d'istituto per cui è vietato fare foto e riprese dentro la scuola e poi diffonderle". Ora spetta al consiglio d'istituto decidere se gli studenti autori del “video denuncia” meritano la sospensione. Quel che è certo è che, per decisione della scuola, la cucina resterà chiusa per cinque giorni per la derattizzazione e sanificazione dell'ambiente. Quanto all’autore del video il preside non si esprime sull’eventuale sospensione ma dice: “La classe che era in cucina in quel momento è formata da studenti maggiorenni. Sarebbe stato auspicabile, da parte loro, un comportamento almeno più maturo”.