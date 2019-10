Forti precipitazioni, allagamenti e qualche danno nel ponente genovese a causa del forte temporale che sta stazionando in Liguria nella zona di Pegli-Arenzano. L'uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico per allagamenti. Tra le 5 e le 6 del mattino sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia a Genova Pegli, 18.6 millimetri in meno di 45 minuti, mentre a Bolzaneto ne sono caduti 80. Sia a Pegli che a Bolzaneto si registrano già allagamenti. Arpal segnala che i livelli dei torrenti sono in rapida crescita.

Maltempo nel nord e centro Italia: allerta per Liguria e Toscana

In queste ore arriva sull'Italia una perturbazione d'origine atlantica, con temporali prima sulle regioni nord-occidentali e successivamente sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche. La Protezione civile ha emesso per oggi una allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Liguria e della Lombardia.