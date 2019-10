Un'operazione condotta, nelle scorse settimane, dalla Guardia Finanza ha portato al sequestro di due esemplari rari di conchiglie giganti che erano pronte per essere trasportate dall'aeroporto di Firenze-Peretola a Santo Domingo. Le due conchiglie, delle dimensioni di quasi un metro l’una, appartenevato ad un esemplare di circa 50 chili di Tridacna gigas, un mollusco gigante protetto e a rischio di estinzione.

Militari insospettiti dai documenti di esportazione

I militari si sono insospettiti di fronte a una documentazione relativa all’esportazione verso la Repubblica Dominicana di due colonne in piperno con incastonate le singolari e rare conchiglie. La Tridacna gigante è, infatti, considerata il più grande mollusco bivalve esistente al mondo e abita prevalentemente le acque delle barriere coralline degli oceani Pacifico e Indiano. I militari hanno deciso di effettuare con i funzionari doganali una verifica merceologica, a seguito della quale è emerso che, in realtà, le conchiglie viaggiavano in via del tutto separata dalle colonne, non accompagnate da alcun documento che ne certificasse il legittimo possesso e l’autorizzazione al trasporto. Le due conchiglie sono state quindi sequestrate e il proprietario denunciato all’autorità giudiziaria con l'accusa di traffico di specie a rischio di estinzione.