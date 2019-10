Ennesima allerta meteo sulla Liguria. In arrivo una perturbazione che porterà forti piogge e venti in tutta la regione e in particolare nella zona centrale. I fenomeni sono attesi da stasera e si dovrebbero protrarre almeno fino a domani pomeriggio spostando il grado di attenzione da allerta gialla ad allerta arancione.

Forti venti e mare agitato

A causa dei venti anche il mare risulterà agitato. In molte zone della regione già disposta la chiusura delle scuole per domani come nell'Arenzano, nel Savonese o nello Spezzino. La perturbazione, che arriva dalla Francia, in queste ore sta colpendo anche la Toscana.