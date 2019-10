La terra di confine più a Nord dell'Italia si chiamerà, per legge, solo "Provincia di Bolzano". Cancellati quindi i termini "Alto Adige" e "altoatesino". La novità - che ha suscitato anche polemiche - è stata decisa con l'approvazione del Consiglio provinciale del capoluogo del Trentino del disegno di legge n.30/19-XVI sulle "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

L'approvazione della legge

Il disegno di legge è stato approvato con 24 sì, del Suedtiroler Volkspartei, Suedtiroler Freiheit e Freiheitlichen, un no di L'Alto Adige nel cuore-Fratelli d'Italia, e cinque astensioni tra Pd, Verdi, Lega e Team Koellensperger. La regola entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Resta invece invariato il vocabolo in lingua tedesca, Suedtirol.

Presidente della provincia: "Il governo non impugnerà la legge"

"Credo che il governo italiano non si permetterà di impugnare questa legge - ha detto nel suo intervento Arno Kompatscher, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano -, l'impugnazione sarebbe un grave affronto. E comunque non ci sarebbero problemi davanti alla Corte costituzionale". E ha poi aggiunto: "Il mio appello è di venirci incontro, io preferisco il termine 'Sudtirolo' ma nella Costituzione si parla di 'Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol' e di 'Provincia autonoma di Bolzano'". Il consigliere Alessandro Urzì, che ha votato contro il disegno di legge, sostiene invece che questi sono "atteggiamenti anti-italiani, non antifascisti".

Le polemiche sulla legge

Oltre a Urzì, l’approvazione della legge sull’abolizione dei termini “Alto Adige” e “altoatesino” nei documenti ufficiali ha generato varie polemiche. Micaela Biancofiore, la deputata e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige di Forza Italia, ha fatto appello al ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e al Commissario del governo di Bolzano "affinché la aberrante legge” che abolisce il nome Alto Adige “venga immediatamente impugnata". Per Biancofiore si tratta di un "atto gravissimo di abolizione della toponomastica, un attentato vero e proprio alla Costituzione”. Contrario è anche il commissario della Lega in provincia di Bolzano, Maurizio Bosatra. ”Condivido le parole del presidente Kompatscher nel dire che è stato un errore cancellare Alto Adige - ha detto Bosatra - siamo assolutamente pronti a sederci intorno a un tavolo con la Svp per trovare quanto prima una soluzione". Ma a opporsi al decreto non è solo il centrodestra. Andrea Mazziotti, componente della direzione di Più Europa ha infatti fatto sapere di trovare “semplicemente folle la legge della Provincia di Bolzano voluta dagli autonomisti” spiegando che nella Costituzione si parla di Trentino Alto Adige, nell’articolo 131 e di Alto Adige/Sudtirol nell’articolo 116. “Ora il governo impugni la legge - ha aggiunto -. Qui l'autonomia non c'entra. È un'offesa all'Italia e alla Costituzione".