Evacuato questa mattina il Tribunale di Brindisi per quello che si è poi rivelato un falso allarme bomba.

La solita telefonata anonima

La solita telefonata anonima al centralino del Palazzo di giustizia ha annunciato, intorno alle 10, la presenza di un ordigno e, come da prassi, l'intera struttura è stata fatta evacuare. Giudici, avvocati, impiegati e comuni cittadini si sono riversati per strada, aspettando che si svolgesse la verifica fatta dagli artificieri. Non essendo stato rinvenuto materiale esplosivo, circa due ore dopo i carabinieri hanno dichiarato il cessato allarme.

Già in passato, in particolare in coincidenza di aste giudiziarie o udienze importanti, si erano verificate situazioni analoghe e anche stavolta le forze dell'ordine stanno indagando per risalire alla persona che ha chiamato.