Buondì Motta fa ancora discutere. Dopo la pubblicità del 2017 in cui protagonista era una donna colpita da un asteroide, che aveva scatenato i commenti sul web, il nuovo spot apparso qualche giorno fa prende di mira la musica neomelodica napoletana. Nella clip si vede una famiglia riunita per la colazione, con un assistente vocale che esclama: "Ditemi come può una colazione essere leggere e nutriente allo stesso tempo. Oppure...musica Napoli!" prima di far partire le note tradizionali partenopee, subito fermate dalla mamma con aria scocciata.

"Musica Napoli significa secoli di storia, così si banalizza tutto"

È bastato pubblicare il video sulla pagina Facebook dell'azienda per scatenare un fiume di commenti, ironici e piccati, da parte degli abitanti di Napoli. "Musica Napoli significa secoli di storia, conservatori, testi cantati e studiati dall'America al Giappone, mentre voi banalizzate tutto con un insulso pezzo neomelodico", scrive un utente. "Vergognatevi: parlare male di Napoli vi fa sentire meglio? Che pochezza. Non comprerò mai più i vostri prodotti", dice un altro. La risposta di Motta è arrivata, sempre via social: "Non volevamo offendere i napoletani ma solo strappare un sorriso".

Il precedente: la mamma colpita dall'asteroide

Nel 2017 Buondì era diventata un caso per uno spot in cui si vedeva una mamma colpita da un asteroide dopo aver detto alla figlia "Non esiste una colazione che unisce leggerezza e golosità. Possa colpirmi un asteroide se esiste". La pubblicità era stata sommersa da migliaia di commenti social negativi, che la definivano diseducativa e di cattivo gusto. La Motta, però, a due anni di distanza sembra avere ancora voglia di far parlare di se.