Nuovo sciopero di Alitalia mercoledì 9 ottobre. Piloti e assistenti si fermeranno per una giornata per partecipare allo stop indetto dalla Federazione Nazionale del Trasporto Aereo che raggruppa piloti e assistenti di volo di Anpac, Anpav e An. Uno stop che provocherà diversi disagi per i passeggeri, anche se verranno garantite le fasce dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. La stessa compagnia ha comunicato che è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno. Inoltre, in previsione dello sciopero, non si escludono disagi anche nel giorno precedente e in quello successivo. (LA LISTA DEI VOLI CANCELLATI)

Le cause dello sciopero

A causare lo sciopero del 9 ottobre è la difficile situazione che sta attraversando Alitalia e le complicate trattative in corso tra Fs, Mef, Atlantia e Delta per il piano di risanamento e il conseguente rilancio della compagnia. Con una lettera inviata al ministero dello Sviluppo economico, la Ugl - Fnta ha espresso una forte "preoccupazione in merito alle gravi difficoltà emerse nelle ultime ore". "È urgente che la Nuova Alitalia nasca con un Piano Industriale forte e credibile, capace di rilanciarla definitivamente", hanno aggiunto i rappresentanti dei lavoratori.