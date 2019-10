Bollo auto non pagato, condono fino a 1000 euro

Una buona notizia in arrivo per tanti automobilisti. Anche il bollo auto rientra infatti nella maxi sanatoria cancella debiti voluta dal governo Conte. Il decreto fiscale 2019 è in vigore da mesi ma solo ora è diventato ufficiale grazie a un chiarimento specifico del Ministero.

L'annullamento del debito è automatico

La sanatoria riguarda anche coloro che hanno in corso un contenzioso col fisco o hanno avviato ricorso avverso la richiesta di pagamento del bollo auto. Nonostante ciò, visto che la gestione del bollo è regionale, continua il contenzioso che varia da regione a regione, a seconda dell'interpretazione della norma. Va detto in ogni caso che il debito, che si annulla automaticamente, deve essere inferiore ai mille euro comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, e deve essere stato contratto tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. E che queste date si riferiscono solo alla scadenza del pagamento, non al mese in più che la legge prevede per mettersi in regola con la tassa.