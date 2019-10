Meteo, le previsioni di lunedì 7 ottobre

Nuvoloso al Nord, instabile - con piogge e temporali sparsi - al Centro e al Sud. Sono queste le previsioni meteo per lunedì 7 ottobre. Dal pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare un po’ ovunque, tranne in alcune zone della Calabria e della Sicilia (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord la settimana inizia con tempo nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche pioggia, soprattutto al mattino, su Liguria, bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia-Romagna. Attenzione al vento in Liguria: il centro meteo Arpal, fino al pomeriggio di lunedì, ha emanato un avviso annunciando locali raffiche di burrasca forte oltre i 100 km/h soprattutto sul centro-ponente, sui rilievi e allo sbocco delle valli. Entro sera il meteo dovrebbe rasserenarsi ovunque, a partire dalle Alpi. Le temperature sono stabili, con massime tra 17 e 22 gradi. A Milano sono previsti circa 21 gradi e cielo nuvoloso, con scarse possibilità di pioggia. Venti gradi, sole e niente acqua a Torino.

Le previsioni al Centro

Al Centro è previsto tempo instabile, con piogge e temporali sparsi. Acqua soprattutto su Toscana, Lazio settentrionale e sulle coste tirreniche. Nel corso della giornata, a iniziare da nord, le condizioni dovrebbero migliorare fino ad arrivare a cieli poco nuvolosi. Termometro in lieve calo, con massime tra 17 e 22 gradi. A Roma le probabilità di pioggia sono del 60%, con temperature intorno ai 21 gradi. Stessi gradi anche a Firenze, dove però non sono previste precipitazioni.

Le previsioni al Sud e sulle Isole

Tempo instabile anche al Sud e sulle Isole. Soprattutto in mattinata sono attesi piogge e temporali, in particolare su Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria. Il meteo dovrebbe migliorare in serata un po’ ovunque a partire da nord, ma non su Sicilia e Stretto: soprattutto nella Calabria meridionale e nella Sicilia orientale, infatti, continueranno i temporali. Temperature in flessione, con massime tra 19 e 24 gradi. Pioggia, nuvole e circa 20 gradi a Napoli. Condizioni meteo simili, ma con qualche raggio di sole in più, a Palermo.