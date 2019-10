Solidarietà a Milano, il risotto degli chef per Opera San Francesco

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 ottobre in Via Luca Beltrami a Milano. Si rinnova l’ormai decennale iniziativa “Grandi cuochi per Opera” con i nomi più illustri della nostra cucina e membri dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che preparano un piatto tipico della tradizione milanese per festeggiare i 60 anni dell’Opera San Francesco.

Cittadini e turisti sono invitati ad assaggiare, a fronte di una donazione libera, un piatto di risotto preparato da Cesare Battisti, Andrea Berton, Pietro Leemann, Davide Oldani o Andrea Ribaldone. In questo modo ogni commensale potrà garantire un pasto completo a un ospite delle Mense di OSF che a Milano quotidianamente offrono in media più di 2.300 piatti caldi.

Grandi cuochi all’Opera

Il primo a mettersi ai fornelli, per il pranzo di venerd', nella giornata inaugurale della manifestazione, è stato Davide Oldani, il re della cucina creativa definita “pop”. Il testimone è poi passato, per la cena, a Cesare Battisti, patron della cucina meneghina rivisitata in chiave contemporanea. Attesi fra sabato e domenica Pietro Leemann, maestro della cucina vegetariana e Andrea Ribaldone dell’Osteria Arborina di La Morra di Cuneo. Per chiudere l’evento, domenica a pranzo, ai fornelli troveremo invcece Andrea Berton, dell’omonimo ristorante.

Accoglienza e condivisione

“Andare in piazza in centro a Milano con “Grandi Cuochi per Opera” è il modo migliore per celebrare sia i 60 anni di Opera, che il 4 ottobre, giorno di San Francesco, ha detto fra Marcello Longhi Presidente di OSF. È dagli insegnamenti del Santo di Assisi infatti che noi frati abbiamo tratto ispirazione per fondare OSF: accoglienza, condivisione e aiuto che intendiamo diffondere anche in questa gioiosa occasione di festa”

“La piazza è il cuore della città e incontrarsi per mangiare insieme è quanto di più semplice e insieme potente si possa fare” ha concluso fra Marcello assicurando: “questa condivisione non sarà solo simbolica, ma concreta: uno accanto all’altro i cittadini avranno modo, non solo di gustare un ottimo pasto, ma di parlarsi e guardarsi negli occhi. Come accade tutti i giorni ai nostri ospiti ai tavoli delle nostre due Mense. In questi prossimi 3 giorni vogliamo stare insieme, come loro e per loro. Ringrazio sin d’ora chi vorrà sedersi alla nostra tavola e, in questo modo, sostenerci.”

Opera San Francesco per i Poveri solo nell’ultimo anno ha distribuito 712.300 pasti, 57.520 ingressi alle docce, 9.130 cambi d’abito e 36.300 visite mediche.